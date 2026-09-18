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FiNE NEWS

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Роман Бойчевский зажёг на летнем биатлоне: уверенная победа в индивидуалке!

Роман Бойчевский зажёг на летнем биатлоне: уверенная победа в индивидуалке!

Вот это мы понимаем старт сезона! На чемпионате России по летнему биатлону в Чебоксарах настоящий праздник для всех любителей этого динамичного вида спорта.

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