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Татар-информ

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Экс-заместитель главврача РКБ и глава Счётной палаты РТ проголосовали на выборах

Экс-заместитель главврача РКБ и глава Счётной палаты РТ проголосовали на выборах

Фото: Администрация Лаишевского района РТ Заслуженный врач РФ, более 40 лет проработавший заместителем главврача РКБ Татарстана, Раиса Гуслякова и председатель Счётной палаты РТ Алексей Демидов проголосовали на выборах в Госдуму.

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