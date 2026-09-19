Экс-заместитель главврача РКБ и глава Счётной палаты РТ проголосовали на выборах

Фото: Администрация Лаишевского района РТ Заслуженный врач РФ, более 40 лет проработавший заместителем главврача РКБ Татарстана, Раиса Гуслякова и председатель Счётной палаты РТ Алексей Демидов проголосовали на выборах в Госдуму.
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