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14 секретов «Богатырей» Виктора Васнецова

14 секретов «Богатырей» Виктора Васнецова

Виктор Васнецов изучал археологию, древнерусский быт и старинные доспехи, создавая «Богатырей». Однако на картине «перепутал» все эпохи — историческая достоверность только мешала ему Это полотно стало для Васнецова трудом всей жизни.

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