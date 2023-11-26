14 секретов «Богатырей» Виктора Васнецова

Виктор Васнецов изучал археологию, древнерусский быт и старинные доспехи, создавая «Богатырей». Однако на картине «перепутал» все эпохи — историческая достоверность только мешала ему Это полотно стало для Васнецова трудом всей жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии