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Правда, как то шило, что лезет из мешка

Правда, как то шило, что лезет из мешка

26 сентября группа датских журналистов опубликовала  расследование причин взрывов на «Северных потоках».

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Комментарии
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Владимир Лагно
Вся беда наша в мнимом христианстве,всепрощении и всепоклонстве,не народ,а раьы божьи.Вот представте себе-лет десять тому назад Россия взорвала что нибудь рядом с любой страной Америкой,Англией..,что бы было????Израиль тут де послал десяток ракет по Москве,Америка высадила десант командос на Камчатке и так далее.Мир населён разными странами и народами,но принцип у всех один-уважают сильного,а гавкают на &quot;озабоченных&quot;!!!Вот и всё.Россию сегодня &quot;уважают&quot; только за то,что эксплуатируя собственный народ,она по дешёвке распродаёт народные ресурсы,а если бы их не было....,не было и &quot;друзьей&quot;!!!
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