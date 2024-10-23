Правда, как то шило, что лезет из мешка

Владимир Лагно

Вся беда наша в мнимом христианстве,всепрощении и всепоклонстве,не народ,а раьы божьи.Вот представте себе-лет десять тому назад Россия взорвала что нибудь рядом с любой страной Америкой,Англией..,что бы было????Израиль тут де послал десяток ракет по Москве,Америка высадила десант командос на Камчатке и так далее.Мир населён разными странами и народами,но принцип у всех один-уважают сильного,а гавкают на "озабоченных"!!!Вот и всё.Россию сегодня "уважают" только за то,что эксплуатируя собственный народ,она по дешёвке распродаёт народные ресурсы,а если бы их не было....,не было и "друзьей"!!!