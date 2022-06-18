Джордж Расселл о переходе на слики: «Мы здесь не ради того, чтобы довольствоваться 4-5 местом, нужно пытаться добиться большего»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Канады. Расселл отметил, что не жалеет о своем решении рискнуть и перейти на слики в конце сессии – притом, что риск себя не оправдал и британец вылетел с трека в первом повороте.