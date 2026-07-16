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Царьград

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ВСУ атаковали Подмосковье новыми беспилотниками «Сичень»

ВСУ атаковали Подмосковье новыми беспилотниками «Сичень»

Чёрные треугольники над Подмосковьем: ВСУ запустили копии наших «Гераней».В небе над Московской областью с вечера 15 июля и до утра 16 июля средства противовоздушной обороны уничтожили в общей сложности более 200 украинских беспилотников.

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