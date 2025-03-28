Предложения по защите граждан от бездомных животных рассмотрит Госдума

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды вместе с рабочей группой рассмотреть возможность реализации предложений Следственного комитета (РФ) России по защите граждан от нападения бездомных животных.
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