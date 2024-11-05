Маск назвал ложью слова Харрис об отсутствии военных США в зарубежных конфликтах

Бизнесмен Илон Маск назвал "наглой ложью" слова вице-президента и кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис о том, что ни одного американского военнослужащего нет в зарубежных вооруженных конфликтах.
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