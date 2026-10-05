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В Качканаре прошел футбольный турнир для детей с особенностями здоровья

В Качканаре прошел футбольный турнир для детей с особенностями здоровья

В Качканаре на базе ЕВРАЗ-арены «Олимп» прошли V Всероссийские соревнования по футболу среди клубных команд «Стальная воля» для детей с церебральным параличом.

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