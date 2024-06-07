Путин легко мог стать президентом Украины – Аксёнов

Виталий Кирпиченко

Россия после переворота власти, наплевав на бывших "сестёр", кинулась со всех ног делить награбленное имущество поверженного СССР. Разве было ей до того, как живут и чем занимаются братья-словяне в Белоруссии и на Украине? А там не так и жирно жил народ, ему бы помочь. но не тут-то было. На газ и нефть взвинтили цены (олигархам РФ нужны дворцы и яхты)и объяснение нашли: "Россия -- не дойная корова. За всё надо платить!" В развале СССР виновна прежде всего Россия, её выкормыши Горбачёв, Ельцин, Чубайс... сотворили преступление, а отвечать пришлось народам всех республик, кинутых на произвол судьбы! Теперь все республики -- явные и потенциальные враги России? Кто-то рад этому, а кто-то безразличен -- всё это результат идиотской политики нашего времени. Сколько такое продлится -- одному богу известно!