Политнавигатор Должностные лица РФ, отвечающие за Украину, не смогли воспользоваться тем доверием и поддержкой, которые были у украинских граждан к президенту Владимиру Путину.
Путин легко мог стать президентом Украины – Аксёнов
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US
Uri Strukow
Крым- Краснодарский край. И нехрен прогибаться под англосаксонский мир.
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4 час.
Виталий Кирпиченко
Россия после переворота власти, наплевав на бывших "сестёр", кинулась со всех ног делить награбленное имущество поверженного СССР. Разве было ей до того, как живут и чем занимаются братья-словяне в Белоруссии и на Украине? А там не так и жирно жил народ, ему бы помочь. но не тут-то было. На газ и нефть взвинтили цены (олигархам РФ нужны дворцы и яхты)и объяснение нашли: "Россия -- не дойная корова. За всё надо платить!" В развале СССР виновна прежде всего Россия, её выкормыши Горбачёв, Ельцин, Чубайс... сотворили преступление, а отвечать пришлось народам всех республик, кинутых на произвол судьбы! Теперь все республики -- явные и потенциальные враги России? Кто-то рад этому, а кто-то безразличен -- всё это результат идиотской политики нашего времени. Сколько такое продлится -- одному богу известно!
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3 час.
аа
алиса алиска
да шо вы hоворите - опять русские виноваты? как на майданах скакать - так мы европа, а как отвечать за нацизм - так опять россия не уследила? а что мешает украине теперь устроить новый майдан против насильственной мобилизации и продажной власти? ах, ну да, цвет. революций же, в принципе, не бывает без западных кураторов, а россия не научилась коварству. это да, есть такой промах в широкой русской душе.
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1 час.
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