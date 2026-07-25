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От дня парашютиста до праздника бабушек и дедушек: что отмечают 26 июля

26 июля в календаре — день, насыщенный самыми разными праздниками: в России отмечают День Военно-Морского Флота и День парашютиста, а в мире — Всемирный день бабушек и дедушек, День дяди и тети и даже День эсперанто.

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