Главы генштабов Британии и Франции обсудили отправку на Украину «миротворцев»

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин провел в Киеве встречу с главами генштабов Франции и Украины для обсуждения возможного формирования международных сил безопасности на территории Украины.
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