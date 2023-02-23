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Глава «Локо»: «РЖД Арена» — один из наиболее удобных стадионов в такое время, но надо подумать, нужны ли нам так рано зимой игры»

Юрий Нагорных высказался об «РЖД Арене» после матча «Локомотив» – «Спартак» (0:1). Игра прошла в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России.

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