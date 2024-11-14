В бундестаге внесли ходатайство о запрете партии «Альтернатива для Германии»

Группа парламентариев из немецкого бундестага под руководством депутата Христианско-демократического союза (ХДС) Марко Вандервица инициировала ходатайство о запрете правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).
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