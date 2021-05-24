Названы регионы России, которые стали лидерами по расходам на соцсферу

Экономика сегодняПолитикаНазваны регионы России, которые стали лидерами по расходам на соцсферуЛидерами среди регионов России по расходам на социальную сферу стали Москва, Санкт-Петербург и Сахалинская область.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ВикторовСахалинская область? Это шутка такая или доклад нашего губера Лимаренко? При Сталине за такое очковтирательство отправили или в ближайший ров, за баню по решению тройки, или в соседнюю, Магаданскую область лет на 20.Комментировать
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