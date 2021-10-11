Роспотребнадзор приостановил ввоз некоторых продуктов из Китая из-за выявленных нарушений

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ некоторых продуктов из Китая, так как в них были обнаружены запрещенные компоненты.
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