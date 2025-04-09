В Туле пройдет первая выстака-форум сервисных и управляющих компаний

Программа обещает быть насыщенной: она включает в себя знакомство с компаниями в рамках выставки, выступления спикеров, которые расскажут о наиболее интересных вопросах ЖКХ, о направлениях развития отрасли в нынешних условиях и пути решения самых сложных задач.