В Туле пройдет первая выстака-форум сервисных и управляющих компаний

Программа обещает быть насыщенной: она включает в себя знакомство с компаниями в рамках выставки, выступления спикеров, которые расскажут о наиболее интересных вопросах ЖКХ, о направлениях развития отрасли в нынешних условиях и пути решения самых сложных задач.
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