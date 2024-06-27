Президент призвал к укреплению вооруженных сил Российской Федерации и Военно-морского флота

Президент России призвал укреплять обороноспособность страны, особенно ее военно-морского флота. На совещании по судостроению Владимир Путин подчеркнул необходимость защиты флота от возможных нападений на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия кораблей.
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