Труп таинственно погибшей капитанши ВСУ Войцишин нашли в Запорожье

По информации, полученной от пресс-службы территориальной общины города Любомль, 30 марта в селе Тарасовка Запорожской области была найдена мертвой 26-летняя украинская военнослужащая, капитан Надежда Войцына.
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