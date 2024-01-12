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Бундеслига. «Бавария» примет «Хоффенхайм», завтра «Байер» сыграет с «Аугсбургом», «Лейпциг» – с «Айнтрахтом»

Бундеслига. «Бавария» примет «Хоффенхайм», завтра «Байер» сыграет с «Аугсбургом», «Лейпциг» – с «Айнтрахтом»

В субботу лидер таблицы «Байер» проведет гостевой матч с «Аугсбургом», «Лейпциг» будет противостоять «Айнтрахту», «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Дармштадтом» в гостях.

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