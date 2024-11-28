«Это точно все еще ошибки?»: эксперт о работе Центробанка на фоне обвала рубля

Резкий рост американского доллара спровоцирует очередной рост цен и полностью обнулит все усилия Центробанка России, направленные на снижение инфляции за счет повышения ключевой ставки, что, в свою очередь, разрушает экономический рост.
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