Украинского баскетболиста сняли с поезда и отправили в военкомат

Украинского баскетболиста Владимира Конева, играющего за сборную и клуб «Днепр», сняли с поезда во время поездки в Латвию на отборочные матчи чемпионата Европы и доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК) в Луцке.
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