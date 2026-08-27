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SPLETNIK

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Михаил Ефремов сыграет в новом спектакле у Михалкова после освобождения из колонии

Михаил Ефремов сыграет в новом спектакле у Михалкова после освобождения из колонии

Михаил Ефремов сыграет в новом спектакле после освобождения из колонии, где он отбывал срок за смертельное ДТП.

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