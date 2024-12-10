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Комитет ГД одобрил поправки о повышении автомобильных штрафов в 2025 году

Комитет ГД одобрил поправки о повышении автомобильных штрафов в 2025 году

Штрафы за нарушение правил дорожного движения вырастут в России в 2025 году. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправки об увеличении размера компенсаций за самые распространенные нарушения.

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