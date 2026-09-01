Что привело к созданию революционной системы управления огнём танка Т-64Б

Для эффективной стрельбы из танка необходима система управления огнём, учитывающая весь набор факторов, влияющих на точность ведения огня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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