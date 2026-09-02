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Скончался актёр из фильма «В бой идут одни старики» Леонид Марченко

Скончался актёр из фильма «В бой идут одни старики» Леонид Марченко

В Киеве скончался выдающийся актёр Леонид Марченко, который стал известным благодаря роли Петра Савчука в фильме «В бой идут одни старики».

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