«Одни измены и обвинения — ты виновата даже в его депортации»: россиянка взвыла после нескольких лет брака с узбеком

Телеканал "78" Семейная жизнь с узбекским мигрантом обернулась кошмаром для гражданки России.
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Как говаривала старуха Голда Меир: "Смешанные браки хуже Освенцима". Похоже, касается не только евреек.
КАКИЕ ЖЕ БАБЫ РОССИЯНКИ ДУРЫ ! Я БЫ НА ОДНОМ ПОЛЕ СРАТЬ НЕ СЕЛА С ЭТИМИ НЕМЫТЫМИ ЧУРКАМИ !