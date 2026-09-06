Александровский: замена двигателей на SSJ-100 возможна лишь при господдержке

Ремоторизацию самолетов SSJ-100 можно осуществить только при поддержке государства, заявил генеральный директор и председатель правления «Аэрофлота» Сергей Александровский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Аналитик Бокман: ...
- ABC: адвокаты пер...
- Каллас: Евросоюз ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым