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СССР-Россия

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Почему исчезновение Украины не станет сенсацией

Почему исчезновение Украины не станет сенсацией

В недавнем интервью польским журналистам президент Польши Анджей Дуда внезапно высказал обоснованные сомнения в украинской принадлежности Крыма, указав на то, что, с исторической точки, зрения Россия имеет на полуостров гораздо больше прав.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Не было, нет и не будет государства под названием 404!
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15 час.
Геннадий Бережнов
Однако как задудел Дуда! Видимо и у него исторические земли на &quot;У&quot;. Да и другие не прочь оттяпать бывшее своё. А Зеля всё верит, что вот все встанут и дадут ему всё, а то что уже дали он простит всем. Вот только США и Запад думают иначе. Наивный клоун! Играл бы и дальше на пианино без штанов своим интересом, но власти захотел и денег.
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15 час.
вага карлито
У поляков запахло Львовом ! Они  на распутье ныне!!))Там и венгры и румыны  могут вернуть некогда им принадлежащее!) Так  что идет возня с перспективой!
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13 час.

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