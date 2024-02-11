Почему исчезновение Украины не станет сенсацией

Геннадий Бережнов

Однако как задудел Дуда! Видимо и у него исторические земли на "У". Да и другие не прочь оттяпать бывшее своё. А Зеля всё верит, что вот все встанут и дадут ему всё, а то что уже дали он простит всем. Вот только США и Запад думают иначе. Наивный клоун! Играл бы и дальше на пианино без штанов своим интересом, но власти захотел и денег.