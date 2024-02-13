В России связали удар по полигону ВСУ в Селидово с местью людей Залужного

Удар по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Селидово, где, по некоторым данным, могло находиться до полутора тысяч украинских военных, мог оказаться таким успешным благодаря слитым данным, и за этим могут стоять люди бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.
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