В России связали удар по полигону ВСУ в Селидово с местью людей Залужного

Удар по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Селидово, где, по некоторым данным, могло находиться до полутора тысяч украинских военных, мог оказаться таким успешным благодаря слитым данным, и за этим могут стоять люди бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.