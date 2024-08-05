Иностранный журналист пытался спровоцировать Шнайдер после получения серебра

На пресс-конференции после финала турнира по женскому парному теннису на Олимпийских играх в Париже, на котором российские спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер заняли второе место, иностранный журналист попытался спровоцировать Шнайдер, задав ей вопрос о специальной военной операции (СВО).