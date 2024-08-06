Взялся за старое: нижегородца задержали за серию квартирных краж

48-летний рецидивист сознался в кражах в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода.В Нижнем Новгороде полиция поймала серийного вора: мужчина подбирал ключи к квартирам своих жертв, выносил деньги и драгоценности.