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Киев агрессивно стремится выдать действия ВСУ за успехи на поле боя

Киев агрессивно стремится выдать действия ВСУ за успехи на поле боя

REUTERS/Iryna Rybakova Киевский режим с помощью Запада ведет агрессивную информационную кампанию, стремясь выдать действия ВСУ за крупные успехи на поле боя и перехват инициативы.

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