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Путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей

Путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей

Путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей Алла ШуваловаНа встрече с членами партии «Единая Россия» президент Владимир Владимирович Путин заявил, что в стране нужно ввести единовременные выплаты для пенсионеров и военнослужащих.

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