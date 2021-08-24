Путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей Алла ШуваловаНа встрече с членами партии «Единая Россия» президент Владимир Владимирович Путин заявил, что в стране нужно ввести единовременные выплаты для пенсионеров и военнослужащих.