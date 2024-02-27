"Шестые сутки снежной блокады": как сугробы отрезали путь в Скопинском районе

Жители пишут в соцсетях губернатору Павлу Малкову. Уже есть предложение ввести ЧС. "В Скопинском районе снежная блокада продолжается шестые сутки и ситуация не разрешается", - аргументирует один из комментаторов.
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