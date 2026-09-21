Putin Plans To Skip Miami G20, Prioritizing China Trip: Officials Both the Kremlin and the White House had recently signaled mutual openness to the idea of President Putin actually attending the G20 Miami Summit which is set for December 14-15.
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