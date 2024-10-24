Врач Шветский заявил, что у Валиевой не было лекарственной зависимости

Бывший врач сборной России Филипп Шветский объяснил, откуда в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой оказались наименования 60 препаратов, которые принимала спортсменка, и отметил, что информация о ее лекарственной зависимости является неправдой.
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