«Леноблводоканал» обязали восстановить качество питьевой воды в посёлке Моторное

Также организации предстоит сделать перерасчёт потребителям за некачественную коммунальную услугу. Суд обязал «Леноблводоканал» привести качество холодной воды в посёлке Моторное Приозерского района Ленинградской области в соответствие с санитарными нормами.
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