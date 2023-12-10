Власти Украины «совсем оборзели», — Путин

Вик Норд

За то что натворили хохлы,на неразумность не спишут(не приматы ведь),они обречены на гибель,и уничтожение с рассеянием по свету,и на этот раз окончательно,и бесповоротно...,и мы это знаем,и америкосы,и самое главное знают об этом хохлы...,кстати разговор прошёл что на "новых" территориях создаётся организация аналогичная СМЕРШу,надеюсь беспощадная,и бескомпромиссная... .