Русская весна
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Русская весна

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Власти Украины «совсем оборзели», — Путин

Власти Украины «совсем оборзели», — Путин

Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По словам главы государства, нужно «беречь ребят» на передовой и без победных реляций «делать, делать» боевую работу.

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Комментарии
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Вик Норд
За то что натворили хохлы,на неразумность не спишут(не приматы ведь),они обречены на гибель,и уничтожение с рассеянием по свету,и на этот раз окончательно,и бесповоротно...,и мы это знаем,и америкосы,и самое главное знают об этом хохлы...,кстати разговор прошёл что на &quot;новых&quot; территориях создаётся организация аналогичная СМЕРШу,надеюсь беспощадная,и бескомпромиссная... .
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