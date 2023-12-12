Почетный президент РФС Колосков: вклад Лички в успех "Динамо" большой

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что московское "Динамо" в Российской премьер-лиге (РПЛ) показывает очень хорошие результаты, а состав команды стал конкурентноспособным.
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