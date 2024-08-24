Китай запустил сигнальные ракеты по самолетам Филиппин у спорного рифа Самора

Китай выпустил сигнальные ракеты в сторону патрульного самолета Cessna 208B Grand Caravan филиппинского Бюро рыболовства и водных ресурсов недалеко от спорного рифа Самора (китайское название — риф Суби).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии