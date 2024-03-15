Директор Института экономики роста: в последнем послании Президента прозвучало много тезисов, которые продвигали все последние годы

Об этом в ходе круглого стола на тему «Задачи поддержки МСП в контексте послания Президента и реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, сообщил директор Института экономики роста им.