Директор Института экономики роста: в последнем послании Президента прозвучало много тезисов, которые продвигали все последние годы

Об этом в ходе круглого стола на тему «Задачи поддержки МСП в контексте послания Президента и реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, сообщил директор Института экономики роста им.
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