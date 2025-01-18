Аrmy Recognition: Иран поставил на вооружение усовершенствованную систему ПВО Azarakhsh Армия Ирана получила на вооружение усовершенствованную систему ПВО Azarakhsh.
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Аrmy Recognition: Иран поставил на вооружение усовершенствованную систему ПВО Azarakhsh Армия Ирана получила на вооружение усовершенствованную систему ПВО Azarakhsh.
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