В Новосибирской области проходит акция «Каникулы с Общественным советом»

В Новосибирской области в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» на базе летнего лагеря Верх-Тулинской средней общеобразовательной школы № 14 Новосибирского района проведена игровая познавательная программа «Безопасное лето».
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