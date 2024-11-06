64-летняя Кристин Скотт Томас вышла замуж за 62-летнего главреда Bloomberg

Британская актриса Кристин Скотт Томас вышла замуж. Избранником 64-летней звезды фильма "Четыре свадьбы и одни похороны" и сериала "Медленные лошади" стал 62-летний главный редактор Bloomberg News Джон Миклетвэйт.
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