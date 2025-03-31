БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Новая приватизация: Деньги граждан бросят в рулетку фондового рынка

Новая приватизация: Деньги граждан бросят в рулетку фондового рынка

Алексей Топоров Не успел глава Минфина России Антон Силуанов рассказать о намерениях провести "большую приватизацию", как глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выступил с "судьбоносным предложением".

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Комментарии
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Владимир Степанян
Лавры Чубайса и Мавроди не дают покоя Шохину. Горе стране, где такие «экономисты» занимают первые ряды экономического блока руководства страны. Остап Бендер в купе с наперсточником XXI века!
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17 час.
ВС
Владимир Степанян
Четвертый год продолжается СВО, Россия каждый день и каждый час теряет цвет нации за суверенитет и безопасность страны. И в это же время публичные люди, занимающие довольное высокие и значимые посты, позволяют себе не только думать, но и открыто декларировать антинародное заявления. Греф предлагает не все рассказывать народу, «иначе им невозможно будет манипулировать», Шохин изобретает новый способ отьема денег у населения… Кто то может сказать, заявление сделано в качестве дискуссии, полемики, не могу с таким согласиться. Это провокация с возможными очень серьезными последствиями, способная если не разрушить экономическую систему страны, то по меньшей мере нанести ей серьезный вред. Страна на переломе не только на ЛБС, но и внутри страны. Пора избавляться от таких деятелей, тем более, что кадровый резерв у ВВП достаточно велик!
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17 час.
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