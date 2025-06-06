Жителям Россоши Воронежской области вернули воду

Водоснабжение восстановили в 3:00 в пятницу, 6 июня. Напомним, в Россоши в четверг, 4 июня на канализационных сетях произошла коммунальная крупная авария, из-за которой более 10 тысяч частных и многоквартирных домов остались без холодного водоснабжения.