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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Олимпиакос» подаст жалобу на «Панатинаикос» в связи с расистскими оскорблениями Айзейи Кэнана болельщиком

Клуб намерен обратить внимание на расистские оскорбления в адрес защитника Айзейи Кэнана со стороны болельщика «Пао», который расположился рядом с площадкой во время третьего матча финальной серии между командами.

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