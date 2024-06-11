«Олимпиакос» подаст жалобу на «Панатинаикос» в связи с расистскими оскорблениями Айзейи Кэнана болельщиком

Клуб намерен обратить внимание на расистские оскорбления в адрес защитника Айзейи Кэнана со стороны болельщика «Пао», который расположился рядом с площадкой во время третьего матча финальной серии между командами.
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