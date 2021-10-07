Европарламент предложил создать совет для координации политики ЕС и США

Европарламент предложил создать Политический трансатлантический совет, который будет заниматься координацией совместной политики ЕС и США по внешнеполитическим вопросам и проблемам безопасности.
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