На месте японского ресторана «Суши Терра» в Омске откроется новый гастробар. Его концепция пока только формируется.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На месте японского ресторана «Суши Терра» в Омске откроется новый гастробар. Его концепция пока только формируется.